На Банковой объяснили причины резких заявлений Орбана про Украину
В офисе президента Украины назвали причину резких заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес нашей страны. Глава правительства Венгрии рассчитывает на определенные преференции.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
На что рассчитывает Орбан
"У нас есть позиция господина Орбана, который достаточно жестко там отстаивает свои позиции, которые нам не очень нравятся", — отметил Подоляк.
Он считает, что глава венгерского правительства "воюет" не с Украиной.
"Он использует тему Украины, но у него есть свои отношения с Европейской комиссией — он хочет получить определенные преимущества в таких-то направлениях", — резюмирует Подоляк.
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Напомним, что ранее в Венгрии разразился скандал из-за нового закона правительства Виктора Орбана, который вызвал беспокойство среди защитников прав человека. Они считают, что эти законы могут усилить давление на независимые СМИ и организации гражданского общества.
Перед этим глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Он отметил, что это "четкая" позиция Венгрии.
Еще раньше венгерский политик заявлял, что Украина не способна выиграть войну, которую развязала Россия. Он считает, что стратегия ЕС, где украинцы должны победить, провальная.
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