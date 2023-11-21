На Банковой объяснили причины резких заявлений Орбана про Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Иллюстративное фото: Global Look Press

В офисе президента Украины назвали причину резких заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес нашей страны. Глава правительства Венгрии рассчитывает на определенные преференции.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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"У нас есть позиция господина Орбана, который достаточно жестко там отстаивает свои позиции, которые нам не очень нравятся", — отметил Подоляк.

Он считает, что глава венгерского правительства "воюет" не с Украиной.

"Он использует тему Украины, но у него есть свои отношения с Европейской комиссией — он хочет получить определенные преимущества в таких-то направлениях", — резюмирует Подоляк.

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Напомним, что ранее в Венгрии разразился скандал из-за нового закона правительства Виктора Орбана, который вызвал беспокойство среди защитников прав человека. Они считают, что эти законы могут усилить давление на независимые СМИ и организации гражданского общества.

Перед этим глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Он отметил, что это "четкая" позиция Венгрии.

Еще раньше венгерский политик заявлял, что Украина не способна выиграть войну, которую развязала Россия. Он считает, что стратегия ЕС, где украинцы должны победить, провальная.