Орбан перекриває повітря для ЗМІ — в ЄС стурбовані новим законом в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Global Look Press

В Угорщині вибухнув скандал через нові закони, що викликали занепокоєння серед захисників прав людини. Вони вважають, що ці закони можуть посилити тиск на незалежні ЗМІ та організації громадянського суспільства.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що відомо про нове законодавство Віктора Орбана

Очікується, що правляча партія Угорщини "Фідес" незабаром представить новий законопроєкт, у рамках якого буде створено спеціальне агентство. Його завданням стане дослідження та розслідування будь-яких дій, які можуть становити загрозу для суверенітету країни.

Тим часом влада Угорщини розкрила деякі аспекти своїх намірів. Зокрема, передбачається, що закон стосуватиметься іноземного фінансування політичних партій і, можливо, впливатиме на засоби масової інформації та громадські організації, підозрювані в роботі під впливом США та ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно висуває тезу про втручання іноземних сил у угорську політику та звинувачує своїх критиків у діях проти національних інтересів.

Так, 2017 року Угорщина ухвалила спірний закон проти НПО, метою якого, за заявами уряду, було забезпечення прозорості фінансування груп з-за кордону. Однак Європейський суд пізніше визнав цей закон таким, що порушує права громадян країни.

Побоювання спільноти щодо нового законодавства Віктора Орбана

За словами захисників прав людини, новий законопроєкт є частиною тривалої кампанії Орбана щодо посилення свого впливу.

"Концепція установи, яка займається захистом суверенітету, безумовно, відповідає тренду, що спостерігається", — зазначила керівник стратегічного відділу Угорської асоціації цивільних прав Стефанія Капрончай.

Правозахисники побоюються, що майбутній закон стане продовженням серії дій уряду, спрямованих на звуження можливостей участі у громадському житті та обмеження свободи преси.

Крім того, вони висловили занепокоєння, що цей законопроєкт може підтримувати твердження уряду про те, що будь-яке іноземне фінансування є суперечністю національним інтересам Угорщини.

Нагадаємо, що уряд Угорщини має намір провести тринадцяті консультації із населенням. Їхнім основним питанням буде можливе членство України в Європейському Союзі.