Орбан виступив з різкою заявою щодо переговорів про членство України в ЄС

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: російські ЗМІ

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС. Він зазначив, що це "чітка" позиція Угорщини.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами угорського прем'єра, суперечка між ЄС та Угорщиною щодо мільярдів євро коштів від Брюсселя, заморожених для Будапешта через проблеми з верховенством права, не може бути жодним чином пов'язана з підтримкою Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС. На думку Орбана, перемовини щодо членства України в ЄС не повинні розпочинатися, і це, за його словами, "чітка позиція Угорщини"

"Я хотів би дуже чітко заявити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди. Вона не може бути пов'язана з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", — зазначив угорський лідер.

Орбан проти вступу України до ЄС

Віктор Орбан також переконаний, Україна не готова вести переговори про членство в ЄС, бо, мовляв "Київ далекий від ЄС". Він до, що в України не має бути амбіцій щодо ЄС і вона не готова до переговорів щодо членства в Євросоюзі.

"Україні так само далеко до членства в ЄС, як Мако (місто на південному сході Угорщини. — Ред.) до Єрусалима", — додав прем'єр.

У середині грудня лідери країн ЄС повинні ухвалити рішення про те, чи приймати рекомендацію Єврокомісії запросити Київ розпочати переговори про членство, щойно він виконає чотири висунуті умови.

Будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів ЄС, і Угорщина є головною потенційною перешкодою для початку перемовин.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає запасний план, щоб проштовхнути необхідну допомогу Україні допомогу в її боротьбі проти Росії. Це необхідно, якщо Угорщина накладе вето на поточний пакет у 50 мільярдів євро.