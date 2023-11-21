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"Слон в кімнаті". Зеленський сказав, чи стане Угорщина на заваді членству України в ЄС

21 листопада 2023 18:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
"Слон в кімнаті". Зеленський сказав, чи стане Угорщина на заваді членству України в ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найголовнішим аспектом на шляху України до Європейського союзу є виконання усіх рекомендації. Він також висловився щодо ймовірного перешкоджання Угорщини вступу України  в ЄС.

Про це під час спільної пресконференції з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду і главою Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві повідомив Володимир Зеленський.

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Умови та перешкоди української євроінтеграції

За словами Зеленського найголовнішим етапом до вступу України в ЄС є виконання усіх рекомендацій союзу. Він переконаний, що держава неухильно має виконати усі умови, щоб згодом не виникло ніяких розбіжностей.

"Є сім рекомендацій. Ми маємо їх повністю виконати, щоб до нас не було жодних запитань, щоб не виникало жодних можливостей сказати, що Україна щось не виконала", — наголосив Зеленський.

Позицію Угорщини проти української євроінтеграції наразі не викликає хвилювання у президента. Він зазначив, що на шляху до ЄС створювати перешкоди може будь-хто.

"Ще немає проблеми. Я вважаю, що "слоном у кімнаті" може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", — сказав президент.

Нагадаємо, Угорщина може зірвати процес перемовин України в Євросоюз.  Таким чином, офіційний Будапешт може перешкоджати одностайному рішенню грудневого саміту країн ЄС.

Уряд Угорщини має намір провести тринадцяті консультації з населенням. Їх основним питанням буде можливе членство України в Європейському Союзі.

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