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На Банковій пояснили причини різких заяв Орбана про Україну

21 листопада 2023 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Банковій пояснили причини різких заяв Орбана про Україну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ілюстративне фото: Global Look Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Офісі президента України назвали причину різких заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в адрес нашої країни. Зазначається, що голова уряду Угорщини розраховує на певні преференції.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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На що розраховує Орбан

"Маємо позицію пана Орбана, який достатньо жорстко там відстоює свої позиції, які нам не дуже подобаються", — зазначив Подоляк.

Він вважає, що голова угорського уряду "воює" не з Україною.

"Він використовує тему України, але в нього є свої відносини з Європейською комісією - він хоче отримати певні переваги в таких-то напрямках", — резюмує Подоляк.

Віктор Орбан — останні новини

Нагадаємо, що раніше в Угорщині вибухнув скандал через новий закон уряду Віктора Орбана, який викликав занепокоєння серед захисників прав людини. Вони вважають, що ці закони можуть посилити тиск на незалежні ЗМІ та організації громадянського суспільства.

Перед цим голова угорського уряду заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС. Він зазначив, що це "чітка" позиція Угорщини.

Ще раніше угорський політик заявляв, що Україна не здатна виграти війну, яку розпочала Росія. Він вважає, що стратегія ЄС, де українці мають перемогти, є провальною.

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