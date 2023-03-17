Министр образования и науки Сергей Шкарлет уходит в отставку: детали

Сергей Шкарлет

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку. Министр уже готовит заявление.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в "Слуге народа".

Что известно

Указывается, что министр образования связан с рядом скандалов. В частности, в трех его работах был обнаружен плагиат, но чиновник отверг все обвинения.

Также при его председательстве МОН сотрудничало с букмекерской конторой Parimatch Foundation, против которой Украина недавно ввела санкции.

Сам министр пока никак не комментирует эту информацию.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Причины увольнения пока неизвестны.

Также 6 марта Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. Известно, что президент уволил заместителя главы ведомства Александра Якушева, начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Провоторова и начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования Игоря Носко.

Также свои должности потеряли начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Фёдоров и начальник управления Службы в Запорожской области Борис Безрукий.

Другими указами Зеленский назначил Олега Храмова на должность главы Департамента охраны гостайны и Олега Красношапко — начальником управления СБУ в Сумской области.