Министр образования и науки Сергей Шкарлет уходит в отставку: детали
Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку. Министр уже готовит заявление.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в "Слуге народа".
-
"Без стресса": как найти баланс между работой и личной жизнью
-
Кризис Ротаня перед матчем сборной: тренер не выиграл четвертый матч с "Александрией"
-
"Мирный план" Китая: в США обеспокоены стремлением КНР представить встречу путина и Цзиньпина
-
На оккупированных территориях россияне увеличивают количество пыточных, — Генштаб ВСУ
-
Бек-вокалист шоу "Танцы со звездами" рассказал, почему остался без поддержки известного продюсера
-
Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж
-
В Воздушных силах рассказали, что нужно ВСУ для эффективного контрнаступления
-
В кремле отреагировали на ордер на арест путина
-
Предлагали эвакуацию из "горячих точек": в Киеве разоблачили мошенническую схему
-
Теперь не только Джонсон и Зеленский: Мюсли UA презентовали зажигательный трек с Джо Байденом
Что известно
Указывается, что министр образования связан с рядом скандалов. В частности, в трех его работах был обнаружен плагиат, но чиновник отверг все обвинения.
Также при его председательстве МОН сотрудничало с букмекерской конторой Parimatch Foundation, против которой Украина недавно ввела санкции.
Сам министр пока никак не комментирует эту информацию.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Причины увольнения пока неизвестны.
Также 6 марта Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. Известно, что президент уволил заместителя главы ведомства Александра Якушева, начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Провоторова и начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования Игоря Носко.
Также свои должности потеряли начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Фёдоров и начальник управления Службы в Запорожской области Борис Безрукий.
Другими указами Зеленский назначил Олега Храмова на должность главы Департамента охраны гостайны и Олега Красношапко — начальником управления СБУ в Сумской области.