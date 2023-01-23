Зеленський замінить посадовців в уряді та ОП - хто на вихід

Своєю посадою найближчим часом може поплатитися також заступник Офісу Президента Кирило Тимошенко

Найближчим часом з уряду можуть звільнити міністра енергетики Германа Галущенка та міністра спорту Вадима Гутцайта. Їхні відставки назрівали давно. Є питання також до міністра освіти Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Окрім того, своєї посади позбудеться заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Та цим колом осіб — звільнення у владі не закінчаться.

Про це Новини.LIVE розповів депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда.

Тимошенка звільнять з посади заступника глави ОП

За словами Дунди, під час війни у владі намагалися гуртуватися і не порушувати кадрових питань, щоби не розхитувати саму систему влади та працювати. Але з часом виникало дуже багато проблем, які лише накопичувалися і досі не вирішувалися. Вони працюють вже не на користь держави, а відтак потребують негайного вирішення.

"Їх слід вирішити швидким ударом, а на майбутнє не дотримуватися тої політики, "що от давайте почекаємо, бо ми на війні і так далі". Як, наприклад, Кирило Тимошенко. Якщо питання по ньому слід було вирішити ще у грудні, то затягування часу до січня ні до чого гарного не призвело", — сказав Дунда.

Олег Дунда. Фото: Facebook

На уточнення Новини.LIVE, які шанси, що Тимошенка звільнять, депутат відповів — "100%".

"Питання по Тимошенку лише в тому ракурсі, чи отримає він підозру як посадова особа чи як приватна. Причин багато (зокрема й медійні скандали, пов'язані із Тимошенко. — Ред.). Наприклад, гуманітарна допомога, дорожні роботи, а також морально-етичні питання, зокрема і по Chevrolet Tahoe. Адже використовувати машину, яку посольство США надало на лінію фронту, і посадовій людині, яка має статки і може утримувати себе самостійно, не кажучи вже про благодійність на користь наших військових, фактично плювок в обличчя суспільству і нашим партнерам зі США", — сказав депутат.

За його словами, політики почали розуміти, що подібні речі в умовах війни не будуть сприйняті суспільством. І загалом ті, хто дивом потрапив у політику, тепер так само швидко з неї і підуть (будуть звільнені. — Ред.).

"Такі речі дуже травмують Зеленського. Він сприймає їх близько до серця. Піклуючись про державу та суспільство, він намагався достукатися до таких людей. Як бачимо, вони це не сприйняли, тому Президент буде безжальний. Володимир Олександрович — людина, яка живе країною. Все, що б'є по країні — б'є по ньому особисто", — підсумував Дунда.

Нагадаємо, джерела "Української правди" в команді Президента та Верховній Раді повідомили, що незабаром у Кабінеті Міністрів можливі звільнення і перестановки.

Перший кандидат на вихід — міністр палива та енергетики Герман Галущенко, також під питанням міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив НОК, та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

Загалом, у команді Президента досить довго тривають дискусії, чи ці міністерства потрібні загалом.

"Мародерять без страху і докорів совісті"

Також із посади заступника голови фракції "Слуга народу" було звільнено нардепа Павла Халімона. У розпал війни він збудував собі елітний маєток у центрі столиці.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок", — написав у своєму телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він також додав, що цієї весни в Україні розпочнуться "посадки". Адже, "не на часі" вже не працює, а деякі люди втратили розум і "мародерять без страху і докорів совісті".