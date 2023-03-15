Зеленський звільнив трьох голів ОВА: оприлюднено укази

Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох голів ОВА

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА, а саме Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія. Причини звільнення наразі невідомі.

Відповідні укази глави держави опубліковані на сайті Офісу президента.

Звільнення голів ОВА

У документах ідеться про те, що Гайдая, Марченка і Гамалія звільнено згідно з поданими ними заявами. Укази датовані 15 березня.

Зазначимо, що Сергій Гайдай очолював Луганську ОВА з 25 жовтня 2019 року. За даними ЗМІ, він може бути призначений на посаду посла України в Казахстані.

Максим Марченко очолював Одеську ОВА з 1 березня 2022 року. Причини його відставки не відомі, проте останнім часом з Одеською ОВА пов'язано кілька корупційних скандалів.

Сергій Гамалій очолював Хмельницьку ОВА з 3 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 14 березня Кабмін офіційно погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА. Наразі невідомо, хто буде призначений на ці посади.