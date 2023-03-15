Зеленський звільнив трьох голів ОВА: оприлюднено укази
Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА, а саме Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія. Причини звільнення наразі невідомі.
Відповідні укази глави держави опубліковані на сайті Офісу президента.
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Звільнення голів ОВА
У документах ідеться про те, що Гайдая, Марченка і Гамалія звільнено згідно з поданими ними заявами. Укази датовані 15 березня.
Зазначимо, що Сергій Гайдай очолював Луганську ОВА з 25 жовтня 2019 року. За даними ЗМІ, він може бути призначений на посаду посла України в Казахстані.
Максим Марченко очолював Одеську ОВА з 1 березня 2022 року. Причини його відставки не відомі, проте останнім часом з Одеською ОВА пов'язано кілька корупційних скандалів.
Сергій Гамалій очолював Хмельницьку ОВА з 3 грудня 2020 року.
Нагадаємо, 14 березня Кабмін офіційно погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА. Наразі невідомо, хто буде призначений на ці посади.