Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет йде у відставку: деталі

Сергій Шкарлет

Голова Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет йде у відставку. Міністр уже готує заяву.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у "Слузі народу".

Що відомо

Зазначається, що міністр освіти пов'язаний з низкою скандалів. Зокрема, у трьох його роботах виявили плагіат, але чиновник відкинув усі звинувачення.

Також за його головування МОН співпрацювало з букмекерською конторою Parimatch Foundation, проти якої Україна нещодавно запровадила санкції.

Сам міністр поки ніяк не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА. Причини звільнення наразі невідомі.

Також 6 березня Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ. Відомо, що президент звільнив заступника голови відомства Олександра Якушева, начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ Олександра Провоторова та начальника Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування Ігоря Носко.

Також свої посади втратили начальник управління СБУ у Сумській області Едуард Федоров та начальник управління Служби у Запорізькій області Борис Безрукий.

Іншими указами Зеленський призначив Олега Храмова на посаду голови Департаменту охорони держтаємниці та Олега Красношапку — начальником управління СБУ у Сумській області.