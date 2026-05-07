Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика Клименко анонсировал закон о "военных компаниях" и гражданском оружии

Клименко анонсировал закон о "военных компаниях" и гражданском оружии

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 12:58
Клименко анонсировал закон о военных компаниях и гражданском оружии
Глава МВД Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД

Минстерство внутренних дел, разведка, правительство и Офис президента готовят законодательную основу для урегулирования деятельности в сфере предоставления специальных охранных и безопасностных услуг. Это то, что называют "военные компании". Также параллельно нарабатывается законопроект о гражданском оружии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

Клименко
Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Над проектом о гражданском оружии работают нардепы, военные и правоохранители

Клименко рассказал, что отчитался перед президентом Украины Владимиром Зеленским по подготовке законодательных решений в сфере оборота гражданского огнестрельного оружия и новых послевоенных возможностей для украинских воинов.

"Украинские военные сегодня имеют беспрецедентный боевой опыт, который признает весь мир. И наша задача -создать условия, чтобы после войны этот опыт стал профессиональной возможностью для наших ветеранов", — говорится в сообщении.

Отдельно президент дал задание создать законодательную основу для "военных компаний". Речь идет о формировании прозрачной и контролируемой модели, которая позволит Украине занять свое место на глобальном рынке безопасности и при этом полностью соответствовать Конституции.

Читайте также:

"Ведущие государства мира уже работают в этом направлении. Украине также есть что предложить с учетом наших интересов и безопасности", — говорит министр.

Также чиновник отметил, что к работе над проектом об урегулировании гражданского огнестрельного оружия работают парламентарии, правоохранители, военные, ветераны, юристы, представители общественного и медийного сектора.

"Украине нужен современный и сбалансированный закон, который четко урегулирует правила оборота гражданского огнестрельного оружия, усилит безопасность и учтет право граждан на самозащиту", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, в Украине также готовят редакции нового Гражданского и Трудового кодексов. Первый Рада уже приняла за основу. Однако нардепы должны значительно доработать документ.

Новый Трудовой кодекс сегодня, 7 мая, представило Минэкономики. Он предусматривает новые форматы работы, а также гарантии для работников и работодателей. Отдельно учтено право на труд молодежи.

МВД оружие Игорь Клименко
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации