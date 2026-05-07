Клименко анонсировал закон о "военных компаниях" и гражданском оружии

Глава МВД Игорь Клименко.

Минстерство внутренних дел, разведка, правительство и Офис президента готовят законодательную основу для урегулирования деятельности в сфере предоставления специальных охранных и безопасностных услуг. Это то, что называют "военные компании". Также параллельно нарабатывается законопроект о гражданском оружии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

Над проектом о гражданском оружии работают нардепы, военные и правоохранители

Клименко рассказал, что отчитался перед президентом Украины Владимиром Зеленским по подготовке законодательных решений в сфере оборота гражданского огнестрельного оружия и новых послевоенных возможностей для украинских воинов.

"Украинские военные сегодня имеют беспрецедентный боевой опыт, который признает весь мир. И наша задача -создать условия, чтобы после войны этот опыт стал профессиональной возможностью для наших ветеранов", — говорится в сообщении.

Отдельно президент дал задание создать законодательную основу для "военных компаний". Речь идет о формировании прозрачной и контролируемой модели, которая позволит Украине занять свое место на глобальном рынке безопасности и при этом полностью соответствовать Конституции.

"Ведущие государства мира уже работают в этом направлении. Украине также есть что предложить с учетом наших интересов и безопасности", — говорит министр.

Также чиновник отметил, что к работе над проектом об урегулировании гражданского огнестрельного оружия работают парламентарии, правоохранители, военные, ветераны, юристы, представители общественного и медийного сектора.

"Украине нужен современный и сбалансированный закон, который четко урегулирует правила оборота гражданского огнестрельного оружия, усилит безопасность и учтет право граждан на самозащиту", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, в Украине также готовят редакции нового Гражданского и Трудового кодексов. Первый Рада уже приняла за основу. Однако нардепы должны значительно доработать документ.

Новый Трудовой кодекс сегодня, 7 мая, представило Минэкономики. Он предусматривает новые форматы работы, а также гарантии для работников и работодателей. Отдельно учтено право на труд молодежи.