Лидеры стран G7 приняли план противодействия рискам безопасности

Саммит G7 в Японии. Фото: Susan Walsh/Pool via REUTERS

Сегодня, 20 мая, лидеры стран "Большой семерки" приняли план противодействия рискам безопасности. Речь идет о милитаризации энергетики со стороны России.

Об этом сообщает CNN.

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План противодействия рискам безопасности

"Мы будем работать вместе, чтобы гарантировать, что попытки использовать экономическую зависимость как оружие, заставляя членов G7 и наших партнеров, в том числе малые экономики, выполнять требования и отвечать им, терпят неудачу и столкнутся с последствиями", — говорится в заявлении.

Лидеры стран G7 приняли план на фоне недавних инцидентов, связанных с использованием энергетической и других экономических зависимостей.

Напомним, вчера, 19 мая, стартовал саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму. Глава Украинского государства примет участие в саммите "Большой семерки" и проведет важные переговоры с партнерами и друзьями нашей страны.

Добавим, премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите стран G7 в японском городе Хиросима обратился к российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что западные союзники продолжат поддерживать Украину и дальше.