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Лідери країн G7 ухвалили план протидії безпековим ризикам

20 травня 2023 13:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лідери країн G7 ухвалили план протидії безпековим ризикам
Саміт G7 у Японії. Фото: Susan Walsh/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 травня, лідери країн "Великої сімки" ухвалили план протидії ризикам безпеки. Йдеться про мілітаризацію енергетики з боку Росії.

Про це повідомляє CNN.

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План протидії ризикам безпеки

"Ми працюватимемо разом, щоб гарантувати, що спроби використовувати економічну залежність як зброю, змушуючи членів G7 і наших партнерів, у тому числі малі економіки, виконувати вимоги та відповідати їм, зазнають невдачі та зіткнуться з наслідками", — йдеться в заяві.

Лідери країн G7 ухвалили план на тлі нещодавніх інцидентів, пов'язаних з використанням енергетичної та інших економічних залежностей.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, стартував саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прибув до японської Хіросіми. Глава Української держави візьме участь у саміті "Великої сімки" і проведе важливі переговори з партнерами та друзями нашої країни.

Додамо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що західні союзники продовжать підтримувати Україну й надалі.

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