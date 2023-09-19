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Страны G7 обеспокоены "замыслом" РФ и КНДР, — CNN

19 сентября 2023 20:40
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Страны G7 обеспокоены "замыслом" РФ и КНДР, — CNN
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото - Euronews
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

МИД стран "большой семерки" выразили беспокойство об общих замыслах правительств РФ и КНДР. Это произошло на фоне визита высшего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивосток.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

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"В понедельник вечером в зале Генеральной Ассамблеи ООН была большая обеспокоенность тем, что Россия и Северная Корея могут делать вместе", — сообщил во вторник американский госдеятель.

Источник отказался сообщать о существовании консенсуса среди стран G7 по поводу того, что Россия готова будет дать Северной Корее или наоборот, но отмечается, что дипломаты обеспокоены тем, что если две страны поднимут вопросы оружия, это было бы не только опасно для Украины, но и ещё одним нарушением Россией принципов ООН.

Напомним, что Ким Чен Ын на прошлой неделе посетил Россию, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Путиным, и они провели, по словам Кремля, "очень предметные" дискуссии. Встреча состоялась на космодроме «Восточный».

Это произошло на фоне заявлений официальных лиц США о том, что Россия и Северная Корея "активно продвигаются" в потенциальном соглашении по поставке оружия, которое может привести к тому, что Пхеньян предоставит Москве оружие для использования в неудачной войне с Украиной в обмен на санкционированные технологии баллистических ракет.

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