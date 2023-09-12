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Кім Чен Ин вже прибув до Росії: відео

12 вересня 2023 08:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кім Чен Ин вже прибув до Росії: відео
Кім Чен ИН прибув потягом до Росії. Фото: Kyodo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 12 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії для переговорів з Володимиром Путіним. Зустріч політиків відбудуться у Владивостоці.

Про це повідомляє видання Kyodo

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Візит Кім Чен Ина до Росії 

Як відомо, 12 вересня лідер КНДР прибув до Росії, його потяг помітили на станції Хасан. Згодом російські ЗМІ повідомили, що Володимир Путін прибув до Владивостока, де проходить Східний економічний форум, там він і має зустрітись з Кім Чен Ином.

Приїзд Кім Чен Ина також підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. 

"Очікується, що лідери підтвердять тісні зв’язки між своїми країнами після домовленості про розширену оборонну співпрацю, досягнутої Сполученими Штатами, Японією та Південною Кореєю на тристоронньому саміті минулого місяця", — повідомляють ЗМІ. 

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що американський уряд має інформацію, що Кім Чен Ин чекає на продовження переговорів з російським президентом Володимиром Путіним. Така була реакція США на інформацію про можливі переговори лідерів двох країн цього місяця.

Додамо, північнокорейська делегація нещодавно відвідувала РФ, щоб спланувати візит Кіма цього місяця.

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