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У США знають про підготовку переговорів Путіна та Кім Чен Ина

5 вересня 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У США знають про підготовку переговорів Путіна та Кім Чен Ина
Кім Чен Ин та Володимир Путін. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американський уряд має інформацію, що Кім Чен Ин чекає на продовження переговорів з російським президентом Володимиром Путіним. Така була реакція США на інформацію про можливі переговори лідерів двох країн цього місяця.

Представниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон не виключає, що найближча зустріч стосуватиметься постачання зброї. Повідомляє видання СNN.

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Візит Кім Чен Ина до Путіна

"У нас є інформація про те, що Кім Чен Ин очікує, що ці дискусії продовжаться, включаючи дипломатичну взаємодію в Росії на рівні лідерів", — заявила речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон.

При цьому Вотсон не уточнила, коли саме може відбутися зустріч.

Зауважимо, офіційні особи США минулого тижня заявили, що КНДР і Росія "активно взаємодіють один з одним і просувають" свої переговори щодо ще однієї потенційної угоди про постачання зброї. Це може призвести до того, що Пхеньян надасть озброєння Москві для підтримки повномасштабної військової агресії проти України.

Нагадаємо, північнокорейська делегація нещодавно поїхала до Росії, щоб спланувати візит Кіма цього місяця.

Не виключено, що Кім Чен Ин поїде з Пхеньяну на бронепоїзді до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання припускає, що лідер КНДР може поїхати до Москви.

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