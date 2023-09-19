Країни G7 занепокоєні "задумом" РФ та КНДР, — CNN

Кім Чен Ин та Володимир Путін. Фото - Euronews

МЗС країн "великої сімки" висловили занепокоєння щодо спільних задумів урядів РФ та КНДР. Це сталося на тлі візиту верховного керівника Північної Кореї Кім Чен Ина до Владивостоку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Держдепартаменту США.

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"У понеділок увечері в залі Генеральної Асамблеї ООН було велике занепокоєння щодо того, що Росія та Північна Корея можуть робити разом", — повідомив у вівторок американський держдіяч.

Джерело відмовилося сказати, чи існує консенсус серед країн G7 щодо того, що Росія готова буде дати Північній Кореї або навпаки, але зазначається, що дипломати стурбовані тим, що якщо дві країни підіймуть питання зброї, це було б не лише небезпечно для України, а й ще одним порушенням Росією принципів ООН.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин минулого тижня відвідав Росію, щоб зустрітися з президентом країни Володимиром Путіним, і вони провели, за словами Кремля, "дуже предметні" дискусії. Зустріч відбулася на космодромі "Східний".

Це сталося на тлі заяв офіційних осіб США про те, що Росія та Північна Корея "активно просуваються" в потенційній угоді щодо постачання зброї, яка може призвести до того, що Пхеньян надасть Москві зброю для використання у її невдалій війні з Україною в обмін на санкціоновані технології балістичних ракет.