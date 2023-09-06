Комитет ВРУ поддержал назначение Кириленко на должность главы АМКУ
Сегодня, 6 сентября, Кабинет министров Украины внес представление на бывшего главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в качестве главы Антимонопольного комитета. Комитет Рады поддержал предложение.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Новый глава АМКУ
"Правительство официально внесло представление на Павла Кириленко как главы АМКУ", — рассказал Железняк.
Нардеп рассказал, что Комитет Совета по экономической политике поддержал назначение Кириленко на должность главы АМКУ.
"Сегодня состоится голосование в Раде за него и Министра обороны Украины Умерова", — добавил Железняк.
Напомним, вчера, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской.
Также мы писали, что вчера, 5 сентября, Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.
Добавим, парламент поддержал увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.