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Комитет ВРУ поддержал назначение Кириленко на должность главы АМКУ

6 сентября 2023 11:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Комитет ВРУ поддержал назначение Кириленко на должность главы АМКУ
Бывший глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 сентября, Кабинет министров Украины внес представление на бывшего главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в качестве главы Антимонопольного комитета. Комитет Рады поддержал предложение.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Правительство официально внесло представление на Павла Кириленко как главы АМКУ", — рассказал Железняк.

Предложение о назначении Кириленко главой АМКУ
Предложение о назначении Кириленко главой АМКУ. Фото: t.me/yzheleznyak

Нардеп рассказал, что Комитет Совета по экономической политике поддержал назначение Кириленко на должность главы АМКУ.

"Сегодня состоится голосование в Раде за него и Министра обороны Украины Умерова", — добавил Железняк.

Напомним, вчера, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской.

Также мы писали, что вчера, 5 сентября, Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

Добавим, парламент поддержал увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

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