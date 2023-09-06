Комітет ВРУ підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ
Сьогодні, 6 вересня, Кабінет міністрів України вніс подання на колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка як голови Антимонопольного комітету. Комітет Ради підтримав пропозицію.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Новий очільник АМКУ
"Уряд офіційно вніс подання на Павла Кириленка як голови АМКУ", — розповів Железняк.
Нардеп розповів, що Комітет Ради з питань економічної політики підтримав призначення Кириленка на посаду очільника АМКУ.
"Сьогодні відбудеться голосування у Раді за нього та Міністра оборони України Умєрова", — додав Железняк.
Нагадаємо, вчора, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської.
Також ми писали, що вчора, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.
Додамо, парламент підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.