Комітет ВРУ підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ

Колишній голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Сьогодні, 6 вересня, Кабінет міністрів України вніс подання на колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка як голови Антимонопольного комітету. Комітет Ради підтримав пропозицію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Новий очільник АМКУ

"Уряд офіційно вніс подання на Павла Кириленка як голови АМКУ", — розповів Железняк.

Пропозиція про призначення Кириленка головою АМКУ. Фото: t.me/yzheleznyak

Нардеп розповів, що Комітет Ради з питань економічної політики підтримав призначення Кириленка на посаду очільника АМКУ.

"Сьогодні відбудеться голосування у Раді за нього та Міністра оборони України Умєрова", — додав Железняк.

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської.

Також ми писали, що вчора, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

Додамо, парламент підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.