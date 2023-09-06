Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Комітет ВРУ підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ arrow

Комітет ВРУ підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ

6 вересня 2023 11:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Комітет ВРУ підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ
Колишній голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 вересня, Кабінет міністрів України вніс подання на колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка як голови Антимонопольного комітету. Комітет Ради підтримав пропозицію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Читайте також:

Новий очільник АМКУ

"Уряд офіційно вніс подання на Павла Кириленка як голови АМКУ", — розповів Железняк.

Пропозиція про призначення Кириленка головою АМКУ
Пропозиція про призначення Кириленка головою АМКУ. Фото: t.me/yzheleznyak

Нардеп розповів, що Комітет Ради з питань економічної політики підтримав призначення Кириленка на посаду очільника АМКУ.

"Сьогодні відбудеться голосування у Раді за нього та Міністра оборони України Умєрова", — додав Железняк.

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. 

Також ми писали, що вчора, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

Додамо, парламент підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз