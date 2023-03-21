Комитет Рады одобрил кандидатуру Оксена Лисового на должность министра образования

Голосование за нового министра состоится на ближайшем пленарном заседании

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций согласовал кандидатуру директора национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового на должность министра образования и науки.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Подробности

Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что когда на должность назначали экс-главу Минобразования Сергея Шкарлета, профильный комитет воздержался от положительного решения относительно него.

Как известно, Оксен Лисовой уже около года принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности директора МАН.

С началом полномасштабного российского вторжения он присоединился к войску как доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Напомним, после отставки из министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что продолжит работать в этой сфере.

Кроме того, он поблагодарил за совместную работу, которая длилась более двух лет. По его словам, украинцы смогли сплотиться как никогда и объединиться вокруг общей цели.

Так, накануне Рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Вскоре его назначат на новую должность.