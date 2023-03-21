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Комитет Рады одобрил кандидатуру Оксена Лисового на должность министра образования

21 марта 2023 10:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Голосование за нового министра состоится на ближайшем пленарном заседании
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций согласовал кандидатуру директора национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового на должность министра образования и науки.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Подробности

Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что когда на должность назначали экс-главу Минобразования Сергея Шкарлета, профильный комитет воздержался от положительного решения относительно него.

Как известно, Оксен Лисовой уже около года принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности директора МАН.

С началом полномасштабного российского вторжения он присоединился к войску как доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Напомним, после отставки из министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что продолжит работать в этой сфере.

Кроме того, он поблагодарил за совместную работу, которая длилась более двух лет. По его словам, украинцы смогли сплотиться как никогда и объединиться вокруг общей цели.

Так, накануне Рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Вскоре его назначат на новую должность.

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