Комитет Рады одобрил кандидатуру Оксена Лисового на должность министра образования
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций согласовал кандидатуру директора национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового на должность министра образования и науки.
Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что когда на должность назначали экс-главу Минобразования Сергея Шкарлета, профильный комитет воздержался от положительного решения относительно него.
Как известно, Оксен Лисовой уже около года принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности директора МАН.
С началом полномасштабного российского вторжения он присоединился к войску как доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Напомним, после отставки из министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что продолжит работать в этой сфере.
Кроме того, он поблагодарил за совместную работу, которая длилась более двух лет. По его словам, украинцы смогли сплотиться как никогда и объединиться вокруг общей цели.
Так, накануне Рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Вскоре его назначат на новую должность.