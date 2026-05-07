Клименко анонсував закон про "військові компанії" та цивільну зброю
Мінстерство внутрішніх справ, розвідка, уряд та Офіс президента готують законодавчу основу для врегулювання діяльності у сфері надання спеціальних охоронних та безпекових послуг. Це те, що називають "військові компанії". Також паралельно напрацьовується законопроєкт про цивільну зброю.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка.
Над проєктом про цивільну зброю працюють нардепи, військові та правоохоронці
Клименко розповів, що відзвітував перед президентом України Володимиром Зеленським щодо підготовки законодавчих рішень у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї та нових післявоєнних можливостей для українських воїнів.
"Українські військові сьогодні мають безпрецедентний бойовий досвід, який визнає весь світ. І наше завдання — створити умови, щоб після війни цей досвід став професійною можливістю для наших ветеранів", — йдеться в повідомленні.
Окремо президент дав завдання створити законодавчу основу для "військових компаній". Йдеться про формування прозорої та контрольованої моделі, яка дозволить Україні посісти своє місце на глобальному ринку безпеки і при цьому повністю відповідатиме Конституції.
"Провідні держави світу вже працюють у цьому напрямку. Україна також має що запропонувати з врахуванням наших інтересів та безпеки", — каже міністр.
Також урядовець зазначив, що до роботи над проєктом про врегулюванням цивільної вогнепальної зброї працюють парламентарі, правоохоронці, військові, ветерани, юристи, представники громадського та медійного сектору.
"Україні потрібен сучасний і збалансований закон, який чітко врегулює правила обігу цивільної вогнепальної зброї, посилить безпеку та врахує право громадян на самозахист", — додав він.
