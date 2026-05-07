Головна Політика Клименко анонсував закон про "військові компанії" та цивільну зброю

Дата публікації: 7 травня 2026 12:58
Глава МВС Ігор Клименко. Фото: пресслужба МВС

Мінстерство внутрішніх справ, розвідка, уряд та Офіс президента готують законодавчу основу для врегулювання діяльності у сфері надання спеціальних охоронних та безпекових послуг. Це те, що називають "військові компанії". Також паралельно напрацьовується законопроєкт про цивільну зброю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка.

Клименко
Допис Ігоря Клименка. Фото: скриншот

Над проєктом про цивільну зброю працюють нардепи, військові та правоохоронці

Клименко розповів, що відзвітував перед президентом України Володимиром Зеленським щодо підготовки законодавчих рішень у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї та нових післявоєнних можливостей для українських воїнів.

"Українські військові сьогодні мають безпрецедентний бойовий досвід, який визнає весь світ. І наше завдання — ​​​​​створити умови, щоб після війни цей досвід став професійною можливістю для наших ветеранів", — йдеться в повідомленні.

Окремо президент дав завдання створити законодавчу основу для "військових компаній". Йдеться про формування прозорої та контрольованої моделі, яка дозволить Україні посісти своє місце на глобальному ринку безпеки і при цьому повністю відповідатиме Конституції.

"Провідні держави світу вже працюють у цьому напрямку. Україна також має що запропонувати з врахуванням наших інтересів та безпеки", — каже міністр.

Також урядовець зазначив, що до роботи над проєктом про врегулюванням цивільної вогнепальної зброї працюють парламентарі, правоохоронці, військові, ветерани, юристи, представники громадського та медійного сектору

"Україні потрібен сучасний і збалансований закон, який чітко врегулює правила обігу цивільної вогнепальної зброї, посилить безпеку та врахує право громадян на самозахист", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, в Україні також готують редакції нового Цивільного та Трудового кодексів. Перший Рада вже ухвалила за основу. Проте нардепи мають значно доопрацювати документ.

Новий Трудовий кодекс сьогодні, 7 травня, представило Мінекономіки. Він передбачає нові формати роботи, а також гарантії для працівників та роботодавців. Окремо враховано право на працю молоді.

МВС зброя Ігор Клименко
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
