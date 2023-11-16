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Китай не изменит позицию по поводу войны в Украине, — МИД КНР

16 ноября 2023 20:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Китай не изменит позицию по поводу войны в Украине, — МИД КНР
Спикер МИД Китая Мао Нин. Иллюстративное фото: телеканал CGTN
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что переговоры президента США Джо Байдена и госсекретаря компартии Китая Си Цзиньпиня не изменят позиции по войне в Украине. Страна будет настаивать на прекращении огня обеими воюющими сторонами.

Об этом сообщила представитель МИД Китая Мао Нин.

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Политика не подтвердила информацию о том, что Джо Байден и Си Цзиньпинь обсуждали вопросы войны в Украине и на Ближнем Востоке. Она отмечает: официальный Пекин продолжает оставаться "преданным продвижению переговоров ради мира и деэскалации".

"Позиция Китая по обоим вопросам четкая и последовательная. Мы стоим на стороне равенства и справедливости и остаемся привержены продвижению переговоров ради мира и деэскалации", — заявила Нин.

Отмечается, что диалог американского и китайского лидеров длился около четырех часов.

Напомним, ранее Джо Байден и Си Цзиньпинь провели двустороннюю контактную встречу в Сан-Франциско, где обсуждали войну Украины против России. После переговоров китайский лидер заявил, что Китай категорически не будет начинать любых войн в каком-либо формате, и заявил о готовности мирного сотрудничества с США.

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