Китай не изменит позицию по поводу войны в Украине, — МИД КНР
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что переговоры президента США Джо Байдена и госсекретаря компартии Китая Си Цзиньпиня не изменят позиции по войне в Украине. Страна будет настаивать на прекращении огня обеими воюющими сторонами.
Об этом сообщила представитель МИД Китая Мао Нин.
Поднебесная настаивает на прекращении огня
Политика не подтвердила информацию о том, что Джо Байден и Си Цзиньпинь обсуждали вопросы войны в Украине и на Ближнем Востоке. Она отмечает: официальный Пекин продолжает оставаться "преданным продвижению переговоров ради мира и деэскалации".
"Позиция Китая по обоим вопросам четкая и последовательная. Мы стоим на стороне равенства и справедливости и остаемся привержены продвижению переговоров ради мира и деэскалации", — заявила Нин.
Отмечается, что диалог американского и китайского лидеров длился около четырех часов.
Напомним, ранее Джо Байден и Си Цзиньпинь провели двустороннюю контактную встречу в Сан-Франциско, где обсуждали войну Украины против России. После переговоров китайский лидер заявил, что Китай категорически не будет начинать любых войн в каком-либо формате, и заявил о готовности мирного сотрудничества с США.
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