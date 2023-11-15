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Президент США Джо Байден і глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися у Сан-Франциско

15 листопада 2023 22:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Президент США Джо Байден і глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися у Сан-Франциско
Джо Байден і Сі Цзіньпін. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін розпочали двосторонній саміт у Сан-Франциско. На ньому планується обговорення широкого кола питань, у тому числі війни РФ проти України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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На початку лідери двох держав привітали один одного на камери, після чого заплановані переговори сторін. Напередодні в Білому домі повідомили, що дискусії мають бути структурованими в окремі сесії з обговоренням двосторонніх та глобальних питань.

Вони стосуватимуться, зокрема, стратегічного напрямку двосторонніх відносин, відкритих ліній зв’язку між військовими.

Порядок денний також охоплюватиме широкий спектр регіональних і глобальних питань, в тому числі вторгнення РФ в Україну, конфлікт Ізраїлю та ХАМАС й ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується також обговорення ситуації з правами людини в Китаї, торговельних відносин, розвитку подій навколо Тайваню, створення справедливого середовища для американського бізнесу в Китаї.

США і Китай не можуть відвернутися одне від одного

Заяву щодо переговорів наразі зробив очільник Китаю Сі Цзіньпін. Він підкреслив, що Китай і США не можуть відвернутися одне від одного.

"Відносини між Китаєм і США ніколи не були гладкими протягом останніх 50 років і більше, і вони завжди стикаються з проблемами того чи іншого роду. Проте ми продовжували рухатися вперед серед поворотів. Для двох великих країн, таких як Китай і Сполучені Штати, відвернутися одна від одної — не вихід..." — зазначив очільник Китаю. 

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 15 листопада, вперше за шість років до Сполучених Штатів Америки прибув президент Китаю Сі Цзіньпін. Метою його візиту є відновлення відносин зі Штатами, які напружені через економічну конкуренцію та військові і дипломатичні помилки.

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