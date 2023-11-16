Переговоры Байдена и Си Цзиньпина — о чем договорились лидеры

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Сан-Франциско (США) уже завершилась встреча американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. В Америке подчеркнули, что это "были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий".

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как известно, Джо Байден сказал, что переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином добились прогресса в исправлении напряженных связей в двусторонних отношениях. Кроме того, они пришли к соглашению о возобновлении военной связи на высоком уровне, борьбе с фентанилом и открытии диалога относительно искусственного интеллекта.

"Я считаю, что это были одни из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые у нас были. Мы достигли важного прогресса", — заявил Байден на пресс-конференции после переговоров.

Переговоры китайской и американской делегаций США. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В то же время Китай описал переговоры как "откровенный и углубленный обмен мнениями", и Си Цзиньпин сказал, что "успех одной страны является возможностью для другой". В то же время Си призвал перестать предоставлять Тайваню оружие и поддержать "воссоединение" Китая с островом.

"КНР серьезно воспринимает положительные заявления США и считает, что американская сторона должна предпринять реальные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня. Китай осуществит воссоединение, и это невозможно остановить", — сказал китайский лидер.

Также известно, что Байден обменялся с Си "мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе по поводу отказа России прекратить войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа.

Напомним, 15 ноября, впервые за шесть лет в Соединенные Штаты Америки прибыл президент Китая Си Цзиньпин. Целью его визита было восстановление отношений со Штатами, напряженными из-за экономической конкуренции и военных и дипломатических ошибок.