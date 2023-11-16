Китай не змінить позицію щодо війни в Україні, — МЗС КНР

Речниця МЗС Китаю Мао Нін. Ілюстративне фото: телеканал CGTN

В Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що перемовини президента США Джо Байдена та держсекретаря компартії Китаю Сі Цзіньпіня не змінять позицію по війні в Україні. Країна наполягатиме на припиненні вогню обома супротивними сторонами.

Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

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Політикиня підтвердила інформацію про те, що Джо Байден та Сі Цзіньпінь обговорювали питання війни в Україні та на Близькому Сході. Вона наголошує: офіційний Пекін й надалі залишається "відданим просуванню переговорів заради миру та деескалації".

"Позиція Китаю з обох питань чітка і послідовна. Ми стоїмо на боці рівності та справедливості й залишаємося відданими просуванню перемовин заради миру та деескалації", — заявила Нін.

Зазначається, що розмова діалог американського та китайського лідерів тривав близько чотирьох годин.

Нагадаємо, що раніше Джо Байден та Сі Цзіньпінь провели двосторонню контактну зустріч у Сан-Франциско, де обговорювали війну України проти Росії. Після перемовин китайський лідер заявив, що Китай категорично не буде розпочинати жодних воєн у будь-якому форматі, та заявив про готовність мирної співпраці зі США.