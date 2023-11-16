Китай не змінить позицію щодо війни в Україні, — МЗС КНР
В Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що перемовини президента США Джо Байдена та держсекретаря компартії Китаю Сі Цзіньпіня не змінять позицію по війні в Україні. Країна наполягатиме на припиненні вогню обома супротивними сторонами.
Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
Піднебесна наполягає припинити вогонь
Політикиня підтвердила інформацію про те, що Джо Байден та Сі Цзіньпінь обговорювали питання війни в Україні та на Близькому Сході. Вона наголошує: офіційний Пекін й надалі залишається "відданим просуванню переговорів заради миру та деескалації".
"Позиція Китаю з обох питань чітка і послідовна. Ми стоїмо на боці рівності та справедливості й залишаємося відданими просуванню перемовин заради миру та деескалації", — заявила Нін.
Зазначається, що розмова діалог американського та китайського лідерів тривав близько чотирьох годин.
Нагадаємо, що раніше Джо Байден та Сі Цзіньпінь провели двосторонню контактну зустріч у Сан-Франциско, де обговорювали війну України проти Росії. Після перемовин китайський лідер заявив, що Китай категорично не буде розпочинати жодних воєн у будь-якому форматі, та заявив про готовність мирної співпраці зі США.
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