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Китай не змінить позицію щодо війни в Україні, — МЗС КНР

16 листопада 2023 20:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Китай не змінить позицію щодо війни в Україні, — МЗС КНР
Речниця МЗС Китаю Мао Нін. Ілюстративне фото: телеканал CGTN
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що перемовини президента США Джо Байдена та держсекретаря компартії Китаю Сі Цзіньпіня не змінять позицію по війні в Україні. Країна наполягатиме на припиненні вогню обома супротивними сторонами.

Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

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Політикиня підтвердила інформацію про те, що Джо Байден та Сі Цзіньпінь обговорювали питання війни в Україні та на Близькому Сході. Вона наголошує: офіційний Пекін й надалі залишається "відданим просуванню переговорів заради миру та деескалації".

"Позиція Китаю з обох питань чітка і послідовна. Ми стоїмо на боці рівності та справедливості й залишаємося відданими просуванню перемовин заради миру та деескалації", — заявила Нін. 

Зазначається, що розмова діалог американського та китайського лідерів тривав близько чотирьох годин.

Нагадаємо, що раніше Джо Байден та Сі Цзіньпінь провели двосторонню контактну зустріч у Сан-Франциско, де обговорювали війну України проти Росії. Після перемовин китайський лідер заявив, що Китай категорично не буде розпочинати жодних воєн у будь-якому форматі, та заявив про готовність мирної співпраці зі США. 

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