Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что уверен в успехе РФ в войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Сегодня, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что уверен в успехе РФ в войне в Украине.

Об этом Ким Чен Ын сказал во время встречи с Владимиром Путиным.

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Ким Чен Ын заявил, что в России почувствовал боевой дух. Он уверен в успехе РФ в войне.

О чем говорили на встрече

Переговоры Ким Чен Ына и Путина в расширенном составе продолжались более часа, после них начался разговор тет-а-тет.

"Мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали все решения президента Путина и правительства России. Я надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", — заявил Ким Чен Ын.

По его словам, он "смог почувствовать искренность российских друзей и собственными глазами увидеть настоящее и будущее российской космической державы".

Путин заявил, что РФ была первой, кто признал суверенитет КНДР, отметив, что Россия "помогала бороться за ее независимость".

Ким Чен Ын также сказал, что Россия победит в войне против Украины над "зборищем зла". Он сообщил о готовности "защищать международную справедливость в сотрудничестве с РФ".

Напомним, в среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, затем уже провели переговоры.

Также мы писали, что лидер КНДР заявил, что этот визит в Путин — это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.

Добавим, что депутат назвал реальные угрозы для Украины от встречи Путина и Ким Чен Ына.