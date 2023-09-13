Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что уверен в успехе РФ в войне arrow

Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что уверен в успехе РФ в войне

13 сентября 2023 14:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что уверен в успехе РФ в войне
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что уверен в успехе РФ в войне в Украине.

Об этом Ким Чен Ын сказал во время встречи с Владимиром Путиным.

Читайте также:

Встреча Ким Чен Ына и Путина

Ким Чен Ын заявил, что в России почувствовал боевой дух. Он уверен в успехе РФ в войне.

О чем говорили на встрече

Переговоры Ким Чен Ына и Путина в расширенном составе продолжались более часа, после них начался разговор тет-а-тет.

"Мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали все решения президента Путина и правительства России. Я надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", — заявил Ким Чен Ын.

По его словам, он "смог почувствовать искренность российских друзей и собственными глазами увидеть настоящее и будущее российской космической державы".

Путин заявил, что РФ была первой, кто признал суверенитет КНДР, отметив, что Россия "помогала бороться за ее независимость".

Ким Чен Ын также сказал, что Россия победит в войне против Украины над "зборищем зла". Он сообщил о готовности "защищать международную справедливость в сотрудничестве с РФ".

Напомним, в среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, затем уже провели переговоры.

Также мы писали, что лидер КНДР заявил, что этот визит в Путин — это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.

Добавим, что депутат назвал реальные угрозы для Украины от встречи Путина и Ким Чен Ына.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз