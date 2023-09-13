Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что уверен в успехе РФ в войне
Сегодня, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что уверен в успехе РФ в войне в Украине.
Об этом Ким Чен Ын сказал во время встречи с Владимиром Путиным.
Встреча Ким Чен Ына и Путина
Ким Чен Ын заявил, что в России почувствовал боевой дух. Он уверен в успехе РФ в войне.
О чем говорили на встрече
Переговоры Ким Чен Ына и Путина в расширенном составе продолжались более часа, после них начался разговор тет-а-тет.
"Мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали все решения президента Путина и правительства России. Я надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", — заявил Ким Чен Ын.
По его словам, он "смог почувствовать искренность российских друзей и собственными глазами увидеть настоящее и будущее российской космической державы".
Путин заявил, что РФ была первой, кто признал суверенитет КНДР, отметив, что Россия "помогала бороться за ее независимость".
Ким Чен Ын также сказал, что Россия победит в войне против Украины над "зборищем зла". Он сообщил о готовности "защищать международную справедливость в сотрудничестве с РФ".
Напомним, в среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, затем уже провели переговоры.
Также мы писали, что лидер КНДР заявил, что этот визит в Путин — это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.
Добавим, что депутат назвал реальные угрозы для Украины от встречи Путина и Ким Чен Ына.