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У ГУР розповіли, скільки зараз у Путіна двійників

12 вересня 2023 18:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР розповіли, скільки зараз у Путіна двійників
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Ilya Pitalev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, скільки зараз двійників у російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, нараховується понад три "клони".

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону.

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Двійники Путіна

Юсов повідомив, що за даними української розвідки у російського президента Путіна є понад три двійники.

Ведучий телемарафону зазначив, що вони множаться.

Нагадаємо, останнім часом поширилися чутки про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін ослаблений одразу кількома хворобами, та попри це він продовжує вести жорстоку війну проти України, а також їздити на окуповані території. У мережі вже не перший рік ходять чутки про існування двійників російського президента.

Також ми писали, що психолог Дмитро Попов розповів про три типи особистості двійників Путіна. Російський диктатор часто змінює їх для відвідування публічних заходів.

Додамо, у 2021 році у РФ помер двійник російського президента Володимира Путіна — Аклаєв Максим Борисович. Його тіло кремували.

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