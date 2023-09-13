Кім Чен Ин на зустрічі з Путіним заявив, що впевнений в успіху РФ у війні

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Сьогодні, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що впевнений в успіху РФ у війні в Україні.

Про це Кім Чен Ин сказав під час зустрічі з Володимиром Путіним.

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Кім Чен Ин заявив, що у Росії відчув бойовий дух. Він впевнений в успіху РФ у війні.

Про що говорили на зустрічі

Переговори Кім Чен Ина та Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

"Ми хочемо і далі розвивати відносини, ми завжди підтримували всі рішення президента Путіна і уряду Росії. Я сподіваюся, ми завжди будемо перебувати разом у боротьбі проти імперіалізму і за будівництво суверенної держави", — заявив Кім Чен Ин.

За його словами, він "зміг відчути щирість російських друзів і на власні очі побачити сьогодення і майбутнє російської космічної держави".

Путін заявив, що РФ була першою, хто визнав суверенітет КНДР, наголосивши, що Росія "допомагала боротися за її незалежність".

Кім Чен Ин також сказав, що Росія переможе у війні проти України над "зборищем зла". Він повідомив про готовність "захищати міжнародну справедливість у співпраці з РФ".

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі у Росії. Спочатку вони оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім вже провели переговори.

Також ми писали, лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна — це явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.

Додамо, депутат назвав реальні загрози для України від зустрічі Путіна і Кім Чен Ина.