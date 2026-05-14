Киевсовет просит парламент доработать новый Гражданский кодекс

Депутаты Киевсовета на заседании.

Киевский городской совет обратился к Верховной Раде с призывом доработать проект нового Гражданского кодекса Украины перед вторым чтением. В столице заявляют, что отдельные положения документа могут вызвать споры и требуют более широкого обсуждения. Такое решение поддержали 66 депутатов.

В Киевсовете назвали недостатки нового Гражданского кодекса

В Киевсовете считают, что нынешняя редакция законопроекта содержит нормы, которые могут неоднозначно влиять на права женщин и детей, семейные отношения, алиментные гарантии, вопросы репродуктивных прав, а также сферу коммунальной собственности, земельных и экологических отношений.

Один из авторов обращения, депутат Киевсовета Виктор Домагальский, заявил, что обновление гражданского законодательства важно, однако такие масштабные изменения нельзя принимать без открытого общественного обсуждения и консультаций с общинами и экспертами.

По его словам, новый Гражданский кодекс может повлиять на право собственности, бизнес, земельные отношения, экологию и другие сферы жизни. В Киевсовете также обратили внимание на общественный резонанс вокруг документа — в частности петицию с призывом не принимать проект в нынешнем виде, которая быстро набрала необходимое количество голосов.

В обращении к парламенту столичная власть призывает не выносить законопроект на второе чтение без существенной доработки. Также депутаты предлагают провести открытые консультации с участием местного самоуправления, правозащитников, ученых и профильных общественных организаций.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 апреля в Верховной Раде поддержали за основу проект нового Гражданского кодекса Украины. Он имеет целью масштабно обновить действующее законодательство. Однако ко второму чтению его обещали значительно доработать из-за волны критики.

В частности, омбудсман Дмитрий Лубинец назвал неправильным то, что в документе отсутствуют минимальные и максимальные пределы ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. Также, по его словам, в документе есть проблемы с гарантиями медицинских осмотров для работников бюджетной сферы.