Київрада просить парламент доопрацювати новий Цивільний кодекс

Депутати Київради на засіданні. Фото: пресслужба Київради

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради із закликом доопрацювати проєкт нового Цивільного кодексу України перед другим читанням. У столиці заявляють, що окремі положення документа можуть викликати суперечки та потребують ширшого обговорення. Таке рішення підтримали 66 депутатів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київради.

У Київраді назвали недоліки нового Цивільного кодексу

У Київраді вважають, що нинішня редакція законопроєкту містить норми, які можуть неоднозначно впливати на права жінок і дітей, сімейні відносини, аліментні гарантії, питання репродуктивних прав, а також сферу комунальної власності, земельних та екологічних відносин.

Один із авторів звернення, депутат Київради Віктор Домагальський, заявив, що оновлення цивільного законодавства є важливим, однак такі масштабні зміни не можна ухвалювати без відкритого суспільного обговорення та консультацій із громадами й експертами.

За його словами, новий Цивільний кодекс може вплинути на право власності, бізнес, земельні відносини, екологію та інші сфери життя. У Київраді також звернули увагу на суспільний резонанс навколо документа — зокрема петицію із закликом не ухвалювати проєкт у нинішньому вигляді, яка швидко набрала необхідну кількість голосів.

У зверненні до парламенту столична влада закликає не виносити законопроєкт на друге читання без суттєвого доопрацювання. Також депутати пропонують провести відкриті консультації за участі місцевого самоврядування, правозахисників, науковців та профільних громадських організацій.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 квітня у Верховній Раді підтримали за основу проєкт нового Цивільного кодексу України. Він має на меті масштабно оновити чинне законодавство. Проте до другого читання його обіцяли значно доопрацювати через хвилю критики.

Зокрема, омбудсман Дмитро Лубінець назвав не правильним те, що у документі відсутні мінімальні та максимальні межі щорічних додаткових оплачуваних відпусток. Також, за його словами, у документі є проблеми з гарантіями медичних оглядів для працівників бюджетної сфери.