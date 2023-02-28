Кабмин уволил заместителя Министра по делам ветеранов Украины и заместителя Председателя Фонда государственного имущества
Кабинет Министров Украины уволил заместителя Министра по делам ветеранов Украины и заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины. Это решение было принято 28 февраля.
Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.
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Подробности
"Кабинетом Министров Украины уволено:
- Котика Евгения Дмитриевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины;
- Антоненко Леонида Васильевича с должности заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Командующего объединенными силами Эдуарда Москалева.
Также мы писали, что Владимир Зеленский в субботу, 11 февраля, своим указом уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбу. Причины увольнения чиновника пока неизвестны.
Добавим, 10 февраля Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. В частности были уволены с должностей семь заместителей министров.