Руслан Дзюба - Зеленський звільнив заступника Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 лютого, своїм указом звільнив заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюбу. Причини звільнення посадовця наразі невідомі.

Про це йдеться в указі, опублікованому на порталі Президента України.

Звільнення

"Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України", — йдеться у повідомленні.

Варто уточнити, що з червня 2019 року Руслан Дзюба був заступником командувача Національної гвардії з тилу — начальником логістики.

Інші укази Зеленського

Також Президент України вніс корективи до складу РНБО. Таким обозом український лідер наказав ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України міністра внутрішніх справ Клименка Ігоря Володимировича та затвердити Малюка Василя Васильовича головою СБУ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що через два роки Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу. Також глава держави наголосив, що нашій країні потрібні гарантії безпеки.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся із командою топменеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan. Також він взяв участь у режимі відеозв'язку в одному з наймасштабніших щорічних інвестиційних самітів, організованому JP Morgan, серед учасників якого 200 найбільших корпорацій, інвесторів та фінансових компаній.