Уряд звільнив сімох заступників міністрів: список

Кабмін звільнив усіх заступників міністра внутрішніх справ

Сьогодні, 10 лютого, Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема були звільнені з посад семеро заступників міністрів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кого звільнив Кабмін

Сьогодні рішенням Кабміну було звільнено всіх заступників міністра внутрішніх справ України:

Мері Акопян;

Ігоря Бондаренка;

Сергія Гончарова;

Богдана Драп’ятого;

Катерину Павліченко.

Крім того, Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України — Дениса Кудіна та заступника голови державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації — Ольгу Рабійчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заяви про відставку написали усі заступники нового міністра внутрішніх справ України. Цей процес у МВС назвали усталеною законною процедурою.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада України проголосувала за призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України. До цього він був виконувачем обов'язків міністра.

Клименко очолив МВС як в.о. міністра після того, як 18 січня у Броварах сталася авіакатастрофа за участю гелікоптера, на якому перебував чинний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Монастирський, як і інші пасажири гелікоптера, загинув.