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Кабмин назначил временного главу Минкультуры: что о нем известно

28 июля 2023 18:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Правительство назначило Ростислава Карандеева и.о. министра культуры
Временный глава Минкульта Ростислав Карандеев. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 28 июля, Кабинет министров Украины на заседании назначил временным исполняющим обязанности министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева. До этого он занимал должность первого заместителя председателя МКИП.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Как сообщил Тарас Мельничук, сегодня, 28 июля, Кабмин решил временно возложить исполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича.

До этого он занимал должность первого заместителя главы МКИП.

Что известно о Карандееве

Как известно, Ростислав Карандаев родился 22 июня 1972 года в Киеве. Окончил в 1993 году Киевский университет имени Шевченко по специальности физика, а в 2002-м — правоведение, затем докторантуру в области экономики в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Работал главным специалистом информационно-аналитического отдела и руководителем пресс-службы Киевской городской государственной администрации при Александре Омельченко. В 1998-м стал заместителем председателя Харьковской, а с 2001-го — Днепровской райгосадминистрации Киева. Являлся депутатом II, III и IV созывов Киевсовета.

В 2014 году он был советником тогдашнего министра культуры Украины Евгения Нищука, в период 2015-2016 гг. — заместителем министра культуры Украины Вячеслава Кириленко. В 2016-2020 гг. — заместителем министра культуры Украины и руководителем аппарата при министрах Евгению Нищуку и Михаилу Кулиняку.

Напомним, 21 июля министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке из-за "волны недоразумения относительно важности культуры во время войны"

Ранее, 20 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по теме бюджетных расходов. Также украинский лидер поручил главе правительства рассмотреть возможную замену руководителя Министерства культуры и информации Александра Ткаченко.

Однако заявление об отставке Ткаченко поступило в Верховную Раду и одобрило его.

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