Зеленський попросив Шмигаля розглянути заміну Олександра Ткаченка: вечірнє відеозвернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем на тему бюджетних витрат. Також український лідер доручив главі уряду розглянути можливу заміну керівника Міністерства культури та інформації Олександра Ткаченка.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський висловив своє занепокоєння щодо рівномірності розподілу бюджетних коштів. Він запропонував Шмигалю звернути увагу на позабюджетне фінансування актуальних проєктів та подумати про можливу зміну міністра культури.

"Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз справді потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Друге: попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", — сказав він.

Нагадаємо, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про розтрати Мінкульту. За його словами, на кіно Україна витратить 400 млн гривень.