"Безпідставна атака": депутатка Богуцька прокоментувала відставку Ткаченка

Депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька. Фото: Уніан

Депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька вважає, що історія зі звільненням міністра культури Олександра Ткаченка — це цілеспрямована безпідставна атака. За її словами, це "вигідно попередникам чинної влади".

Про це Єлизавета Богуцька заявила в ефірі Новини.LIVE.

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"Слуга народу" заявила, що історія зі звільненням міністра культури — це цілеспрямована безпідставна атака. Мовляв, це вигідно попередникам чинної влади. Водночас наголосила, Зеленський не давав прямого наказу звільняти Ткаченка, а просто попросив знайти заміну.

"Шукати заміну можна день, два, можна два місяці, і не знайти цю заміну. Президент просто реагує на збурення суспільства, тому і каже про це", — додала народна депутатка.

Нагадаємо, 21 липня міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку через "хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни"

Раніше, 20 липня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем на тему бюджетних витрат. Також український лідер доручив главі уряду розглянути можливу заміну керівника Міністерства культури та інформації Олександра Ткаченка.

Проте заява про відставку Ткаченка надійшла до Верховної Ради.