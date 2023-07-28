Уряд призначив Ростислава Карандєєва в.о. міністра культури

Тимчасовий очільник Мінкульту Ростислав Карандєєв. Фото: із соцмереж

У п'ятницю, 28 липня, Кабінет міністрів України на засіданні призначив тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури й інформаційної політики Ростислава Карандєєва. Досі він обіймав посаду першого заступника голови МКІП.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Як повідомив Тарас Мельничук, сьогодні, 28 липня, Кабмін вирішив тимчасово покласти виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича.

До цього він обіймав посаду першого заступника голови МКІП.

Що відомо про Карандєєва

Як відомо, Ростислав Карандєєв народився 22 червня 1972 року в Києві. Закінчив у 1993 році Київський університет імені Шевченка за спеціальністю фізика, а у 2002-му — правознавство, згодом докторантуру в галузі економіки у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП).

Працював головним спеціалістом інформаційно-аналітичного відділу та керівником пресслужби Київської міської державної адміністрації при Олександрові Омельченку. У 1998-му став заступником голови Харківської, а з 2001-го — Дніпровської райдержадміністрації Києва. Був депутатом II, III та IV скликань Київради.

У 2014 році він був радником тодішнього міністра культури України Євгена Нищука, у період 2015–2016 рр. — заступником міністра культури України В’ячеслава Кириленка. У 2016–2020 рр. — заступником міністра культури України та керівником апарату при міністрах Євгенові Нищуку та Михайлові Кулиняку.

Нагадаємо, 21 липня міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку через "хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни"

Раніше, 20 липня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем на тему бюджетних витрат. Також український лідер доручив главі уряду розглянути можливу заміну керівника Міністерства культури та інформації Олександра Ткаченка.

Проте заява про відставку Ткаченка надійшла до Верховної Ради і вона її схвалила.