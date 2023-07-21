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Заява про відставку Ткаченка надійшла до Верховної Ради

21 липня 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Заява про відставку Ткаченка надійшла до Верховної Ради
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховна Рада України отримала офіційне звернення від Олександра Ткаченка щодо його бажання піти з посади міністра культури та інформаційної політики країни. Заява буде розглянута у найближчому майбутньому.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Заява про відставку Олександра Ткаченка

"До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України з власної ініціативи", — повідомив Стефанчук.

При цьому він уточнив, що парламентарі розглянуть заяву на найближчому пленарному засіданні.

Зазначимо, що раніше Ткаченко висловив намір піти у відставку через скандал навколо розподілу бюджетних коштів його відомством.

Олександр Ткаченко
Заява про відставку Олександра Ткаченка. Фото: Руслан Стефанчук

Що передувало звільненню

У зверненні до нації 20 липня Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єру Денису Шмигалю розглянути питання про можливу заміну на посаді міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

До цього кроку привела суперечка навколо рішення Мінкульту фінансувати проєкти російською мовою, створені компаніями, які раніше працювали на ринку Росії, на значні суми в гривнях.

Нагадаємо, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про розтрати Мінкульту. За його словами, на кіно Україна витратить 400 млн гривень.

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