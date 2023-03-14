Европейский Союз продлил на шесть месяцев санкции против рф

В Совете ЕС подчеркнули, что Союз будет непоколебимо поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Европейский Союз продлил на полгода санкции против россии. В списке почти 1,5 тысячи физических и 205 юридических лиц из рф.

Об этом сообщает Совет ЕС.

Подробности

"Совет принял решение о продлении ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

Санкции предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрещение предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, включенным в перечень. Ограничения продолжат применяться к 1473 физическим и 205 юридическим лицам, многие из которых являются целевыми в ответ на неоправданную военную агрессию рф против Украины.

"После 24 февраля 2022 года, в ответ на военную агрессию россии против Украины, ЕС массово расширил санкции против рф с целью существенно ослабить экономическую базу россии, лишить ее критически важных технологий и рынков, а также значительно ограничить ее способность вести войну", — отметили в Совете.

Там добавили, что Европейский Союз будет непоколебимо поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, власти Америки продолжают борьбу с россией и ее олигархами, введя новые экономические ограничения. Они сосредоточены на законной ликвидации собственности российских миллиардеров, расширении финансовых санкций для тех, кто способствует уклонению от них и закрытию лазейок, позволяющих использовать подставные компании для обхода финансовой системы США.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о санкциях против физических и юридических лиц, связанных с россией. По его словам, соответствующий указ уже обнародован.

Добавим, НАПК внесло Buzzi Unicem в перечень международных спонсоров войны из-за того, что, несмотря на свое заявление об отказе от какого-либо операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжает расширять свой бизнес в россии.