США посилюють економічні обмеження для рф та її олігархів
Американська влада продовжує боротьбу з росією та її олігархами, запровадивши нові економічні обмеження. Вони зосереджені на законній ліквідації власності російських мільярдерів, розширенні фінансових санкцій для тих, хто сприяє ухиленню від них, та закриттю лазівок, що дозволяють використовувати підставні компанії для обходу фінансової системи США.
Про це пише АР.
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Санкції
У повідомленні наголошується, що особлива увага приділяється виявленню тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій та порушувати експортний контроль.
Оперативна група KleptoCapture, очолювана Ендрю Адамсом, працює над забезпеченням дотримання економічних обмежень у США, накладених на росію та її мільярдерів.
Наразі у всьому світі заблоковано або заморожено активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад 58 мільярдів доларів. Сюди входять яхти й нерухомість, що належать олігархам, що знаходяться під санкціями, включаючи Віктора Вексельберга.
США розпочали спроби покарати спільників та керуючих капіталом олігархів. Федеральний суд Нью-Йорка звинуватив Володимира Воронченка, який допоміг зберегти власність Вексельберга, у справі Вексельберга. Йому також було пред'явлено звинувачення у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США.
Примітно, що мережі незаконних закупівель, які беруть участь в обході санкцій, продовжуватимуть все більшу частину зусиль американської влади.
"Я думаю, що накладення санкцій на посередників може бути дуже ефективним", — сказав Ендрю Адамс, назвавши їх професійними посередниками щодо ухилення від санкцій.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив подяку Канаді за нові санкції щодо росії. За його словами, заборона імпорту металу з рф позбавить агресора ще одного каналу фінансування війни.