Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з рф

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із росією. За його словами, відповідний указ уже оприлюднений.

Про це Зеленський сказав у зверненні, яке опублікував у Telegram-каналі.

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"Це більше 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації", — розповів Зеленський.

Глава держави повідомив, що це рішення готувалося певний час. Воно ґрунтовно пропрацьоване і закриває схеми на десятки мільярдів.

"Це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди і всіма цивілізованими засобами", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських представників букмекерського бізнесу. Усього в списку 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Також ми писали, що поки життя мільйонів українців під загрозою Сили оборони будуть продовжувати битву з агресором. Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що українські захисники вистоять у цій битві.

Додамо, Володимир Зеленський відповів на петицію щодо перейменування росії на "московію". Глава держави нагадав, що такі речі є компетенцією уряду, і попросив прем’єр-міністра опрацювати це питання.