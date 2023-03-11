Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з рф
Президент України Володимир Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із росією. За його словами, відповідний указ уже оприлюднений.
Про це Зеленський сказав у зверненні, яке опублікував у Telegram-каналі.
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"Це більше 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації", — розповів Зеленський.
Глава держави повідомив, що це рішення готувалося певний час. Воно ґрунтовно пропрацьоване і закриває схеми на десятки мільярдів.
"Це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди і всіма цивілізованими засобами", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських представників букмекерського бізнесу. Усього в списку 120 фізичних і 287 юридичних осіб.
Також ми писали, що поки життя мільйонів українців під загрозою Сили оборони будуть продовжувати битву з агресором. Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що українські захисники вистоять у цій битві.
Додамо, Володимир Зеленський відповів на петицію щодо перейменування росії на "московію". Глава держави нагадав, що такі речі є компетенцією уряду, і попросив прем’єр-міністра опрацювати це питання.