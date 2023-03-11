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Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з рф

11 березня 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із росією. За його словами, відповідний указ уже оприлюднений.

Про це Зеленський сказав у зверненні, яке опублікував у Telegram-каналі.

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Деталі

"Це більше 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації", — розповів Зеленський.

Глава держави повідомив, що це рішення готувалося певний час. Воно ґрунтовно пропрацьоване і закриває схеми на десятки мільярдів.

"Це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди і всіма цивілізованими засобами", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських представників букмекерського бізнесу. Усього в списку 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Також ми писали, що поки життя мільйонів українців під загрозою Сили оборони будуть продовжувати битву з агресором. Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що українські захисники вистоять у цій битві.

Додамо, Володимир Зеленський відповів на петицію щодо перейменування росії на "московію". Глава держави нагадав, що такі речі є компетенцією уряду, і попросив прем’єр-міністра опрацювати це питання.

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