Європейський Союз продовжив на шість місяців санкції проти рф

У Раді ЄС наголосили, що Союз непохитно підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Європейський Союз продовжив на пів року санкції проти росії. У списку майже 1,5 тисячі фізичних та 205 юридичних осіб з рф.

Про це повідомляє Рада ЄС.

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"Рада ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Санкції передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону надавати кошти або інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам, включеним до переліку. Обмеження продовжать застосовуватися до 1 473 фізичних та 205 юридичних осіб, багато з яких є цільовими у відповідь на невиправдану військову агресію рф проти України.

"Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію росії проти України, ЄС масово розширив санкції проти рф з метою суттєво послабити економічну базу росії, позбавити її критично важливих технологій та ринків, а також значно обмежити її здатність вести війну", — зазначили у Раді.

Там додали, що Європейський Союз непохитно підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, влада Америки продовжує боротьбу з росією та її олігархами, запровадивши нові економічні обмеження. Вони зосереджені на законній ліквідації власності російських мільярдерів, розширенні фінансових санкцій для тих, хто сприяє ухиленню від них, та закриттю лазівок, що дозволяють використовувати підставні компанії для обходу фінансової системи США.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із росією. За його словами, відповідний указ уже оприлюднений.

Додамо, НАЗК внесло Buzzi Unicem у перелік міжнародних спонсорів війни через те, що попри свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, Buzzi Russia продовжує розширювати свій бізнес у рф.