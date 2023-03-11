​​​​​​​Зеленський ввів санкції проти російських букмекерських контор та лотерей

Санкції торкнулися майже 300 юридичних осіб

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських представників букмекерського бізнесу. Усього в списку 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

Указ глави держави

Володимир Зеленський своїм указом №145/2023 увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 10 березня.

Цим рішенням були запроваджені персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи проти 120 фізичних осіб та 287 юридичних осіб.

Під ударом — букмекери

Перш за все, санкції стосуються російських букмекерських компаній та представників ігрового бізнесу країни агресора.

Так, у санкційному списку вказані ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "Кредитсервіс".

Крім того, санкції запроваджені проти зареєстрованих в Україні компаній - таких, як ТОВ "Париматч", Фінансова компанія "Лео", ПокерматчUA.

Нагадаємо, 20 лютого Україна запровадила санкції проти керівників найбільших російських банків, які працюють на військово-промисловий комплекс рф.

Це рішення також оновило санкції щодо ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС". Згідно з чинними змінами до закону "Про санкції" блокування поширюється на активи, якими біржа розпоряджається опосередковано, зауважила вона.

Фото: пресслужба Президента