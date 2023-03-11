Зеленський ввів санкції проти російських букмекерських контор та лотерей
Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських представників букмекерського бізнесу. Усього в списку 120 фізичних і 287 юридичних осіб.
Про це повідомляє пресслужба Президента.
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Указ глави держави
Володимир Зеленський своїм указом №145/2023 увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 10 березня.
Цим рішенням були запроваджені персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи проти 120 фізичних осіб та 287 юридичних осіб.
Під ударом — букмекери
Перш за все, санкції стосуються російських букмекерських компаній та представників ігрового бізнесу країни агресора.
Так, у санкційному списку вказані ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "Кредитсервіс".
Крім того, санкції запроваджені проти зареєстрованих в Україні компаній - таких, як ТОВ "Париматч", Фінансова компанія "Лео", ПокерматчUA.
Нагадаємо, 20 лютого Україна запровадила санкції проти керівників найбільших російських банків, які працюють на військово-промисловий комплекс рф.
Це рішення також оновило санкції щодо ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС". Згідно з чинними змінами до закону "Про санкції" блокування поширюється на активи, якими біржа розпоряджається опосередковано, зауважила вона.
Фото: пресслужба Президента