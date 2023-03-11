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​​​​​​​Зеленський ввів санкції проти російських букмекерських контор та лотерей

11 березня 2023 07:20
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Санкції торкнулися майже 300 юридичних осіб
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських представників букмекерського бізнесу. Усього в списку 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

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Володимир Зеленський своїм указом №145/2023 увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 10 березня.

Цим рішенням були запроваджені персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи проти 120 фізичних осіб та 287 юридичних осіб.

Під ударом — букмекери

Перш за все, санкції стосуються російських букмекерських компаній та представників ігрового бізнесу країни агресора.

Так, у санкційному списку вказані ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "Кредитсервіс".

Крім того, санкції запроваджені проти зареєстрованих в Україні компаній - таких, як ТОВ "Париматч", Фінансова компанія "Лео", ПокерматчUA.

Нагадаємо, 20 лютого Україна запровадила санкції проти керівників найбільших російських банків, які працюють на військово-промисловий комплекс рф.

Це рішення також оновило санкції щодо ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС". Згідно з чинними змінами до закону "Про санкції" блокування поширюється на активи, якими біржа розпоряджається опосередковано, зауважила вона.

Фото: пресслужба Президента

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