Европарламент откроет свой офис в Киеве, — СМИ

Офис Европарламента в Брюсселе. Фото: Daniel Kalker

Европейский парламент согласился открыть офис в столице Украины. Это усилит поддержку Украины и сотрудничество между государством и странами Европейского союза.

Об этом сообщает Euractiv.

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Европарламент планирует открыть офис в Киеве

В понедельник Европарламент одобрил решение об открытии офиса в Киеве. По информации издания, это облегчит отношения с украинским парламентом и административную работу.

В Европейском парламенте есть офис связи для каждого государства-члена. Лишь несколько таких офисов существуют в неевропейских городах. Среди них Нью-Йорк, Аддис-Абеба и Джакарта. Там сотрудники парламента прикомандированы в делегацию ЕС.

"Европейский парламент согласился открыть офис в Украине, чтобы усилить поддержку украинского парламента, по просьбе высокопоставленных чиновников украинского правительства, согласно документу бюро Европейского парламента", — отмечают в издании.

Что даст открытие офиса Европарламента в Киеве

"Согласно документу, присутствие парламента в Киеве обеспечит "регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих проблемах и процессах" не только в Украине, но и в "странах Восточного партнерства", — отметили в издании.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Президента Европейского парламента Роберту Мецолу создать офис в Украине во время визита во Львов 4 марта. В конце апреля с такой же просьбой обратился спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Напомним, Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что саммит, который состоится в декабре, принесет положительные решения по поводу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, представители совета должны убедить в этом все государства-члены.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Молдовы Маей Санду. Она посетила Киев 21 ноября. Они обсудили вопросы безопасности, расширение экспорта Украины территорией Молдовы и трансграничное сотрудничество, энергетические вызовы, стоящие перед двумя странами, и европейскую интеграцию.