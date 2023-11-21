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Європарламент відкриє свій офіс у Києві, — ЗМІ

21 листопада 2023 23:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Європарламент відкриє свій офіс у Києві, — ЗМІ
Офіс Європарламенту у Брюсселі. Фото: Daniel Kalker
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Європейський парламент погодився відкрити офіс у столиці України. Це посилить підтримку України та співпрацю між державою та країнами Європейського союзу.

Про це повідомляє Euractiv.

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Європарламент планує відкрити офіс у Києві

У понеділок, Європарламент схвалив рішення про відкриття офісу в Києві. За інформацією видання, це полегшить відносини з українським парламентом та адміністративну роботу. 

У Європейському парламенті є офіс зв'язку для кожної держави-члена. Лише кілька з таких офісів існують в неєвропейських містах. Серед них Нью-Йорк, Аддіс-Абеба і Джакарта. Там співробітники парламенту прикомандировані до делегації ЄС.

"Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні, щоб посилити підтримку українського парламенту, на прохання високопоставлених чиновників українського уряду, згідно з документом бюро Європейського парламенту", — зазначають у виданні.

Що дасть відкриття офісу Європарламенту в Києві

"Згідно з документом, присутність парламенту в Києві забезпечить "регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми і процеси" не тільки в Україні, а й у "країнах Східного партнерства", — вказали у виданні.

Президент України Володимир Зеленський попросив Президентку Європейського парламенту Роберту Мецолу створити офіс в Україні під час візиту до Львова 4 березня. Наприкінці квітня із таким самим проханням звернувся спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що саміт, який відбудеться в грудні, принесе позитивні рішення щодо перемовин про вступ України до Європейського Союзу. За його словами, представники ради мають переконати в цьому всі держави-члени.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду. Вона відвідала Київ 21 листопада. Вони обговорили безпекові питання, розширення експорту України територією Молдови і транскордонну співпрацю, енергетичні виклики, які постають перед двома країнами, та європейську інтеграцію.

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