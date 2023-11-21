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Зеленський зустрівся з президенткою Молдови — говорили про енергетику та євроінтеграцію

21 листопада 2023 17:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський зустрівся з президенткою Молдови — говорили про енергетику та євроінтеграцію
Президенти Молдови та України Мая Санду та Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду. Вона відвідала Київ сьогодні, 21 листопада.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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"Дуже символічно, що сьогодні, через 10 років після того, як українці остаточно визначилися зі своїм майбутнім, Україну відвідує Президентка Молдови Мая Санду", — наголосив президент.

Про що говорили Зеленський та Санду

Очільники держав обговорили безпекові питання, розширення експорту України територією Молдови і транскордонну співпрацю.

Крім того, Зеленський та Санду говорили про:

  • енергетичні виклики, які постають перед двома країнами,
  • європейську інтеграцію.

Спільна мета для обох країн

"Україна та Молдова мають спільну мету — членство у Європейському Союзі. І спільно рухаються до реалізації цієї мети. Дуже символічно, що зараз, через десять років після нашої Революції Гідності, ми разом. Ми разом додаємо результатів для наших країн і зміцнюємо і наш регіон, і всю Європу", — наголосив Президент України.

Також  вони обговорили питання, які постають перед Україною та Молдовою під час зими. 

Нагадаємо, у День Гідності та Свободи Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Він наголосив, що радий усім результатам їхньої великої роботи.

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