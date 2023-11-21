Зеленський зустрівся з президенткою Молдови — говорили про енергетику та євроінтеграцію
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду. Вона відвідала Київ сьогодні, 21 листопада.
Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.
"Дуже символічно, що сьогодні, через 10 років після того, як українці остаточно визначилися зі своїм майбутнім, Україну відвідує Президентка Молдови Мая Санду", — наголосив президент.
Про що говорили Зеленський та Санду
Очільники держав обговорили безпекові питання, розширення експорту України територією Молдови і транскордонну співпрацю.
Крім того, Зеленський та Санду говорили про:
- енергетичні виклики, які постають перед двома країнами,
- європейську інтеграцію.
Спільна мета для обох країн
"Україна та Молдова мають спільну мету — членство у Європейському Союзі. І спільно рухаються до реалізації цієї мети. Дуже символічно, що зараз, через десять років після нашої Революції Гідності, ми разом. Ми разом додаємо результатів для наших країн і зміцнюємо і наш регіон, і всю Європу", — наголосив Президент України.
Також вони обговорили питання, які постають перед Україною та Молдовою під час зими.
Нагадаємо, у День Гідності та Свободи Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Він наголосив, що радий усім результатам їхньої великої роботи.
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