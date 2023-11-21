Є певні нюанси — Мішель про засідання ЄС щодо України

Голова Європейської ради Шарль Мішель та Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що саміт, який відбудеться в грудні, принесе позитивні рішення щодо перемовин про вступ України до Європейського Союзу. За його словами, представники ради мають переконати в цьому всі держави-члени.

Про це він заявив на брифінгу, пише "РБК-Україна".

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Позитивні рішення для України

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібно, що ми повинні прийняти позитивне рішення, і нам потрібно переконати всі держави-члени. І це не рішення "так" чи "ні", тому що є звіт Комісії. Є певні нюанси, які нам потрібно враховувати, але я щиро сподіваюся, що ми ухвалимо позитивне рішення, подамо позитивний сигнал", — наголосив Президент Європейської ради.

Він зазначив, що такий крок є важливим для нашої держави, адже він покаже, що Євросоюз є важливим та надійним партнером для України. Крім того, таке рішення покаже Росії, що ЄС не боїться та не поставить під загрозу безпеку країн союзу.

У чому складність перемовин

За його словами, засідання, яке відбудеться в грудні, буде складним не лише через переговори щодо України, а й через те, що переглядатиметься бюджет Європейського Союзу на наступні чотири роки, де перебачений пакет допомоги для України сумою 50 мільярдів євро.

"Українці можуть розраховувати на те, що я, і не тільки я, багато європейських лідерів будуть наполегливо працювати над підготовкою до цих складних дебатів у грудні", — сказав Мішель.

Прогрес українських зусиль щодо євроінтеграції

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Єврокомісія визнала прогрес євроінтеграційних зусиль України.

За його словами, рекомендації комісії щодо відкриття передвступних перемовин є "історичним кроком, логічним продовженням подій, які 10 років тому відбулися на Майдані".

"Наразі Україна завершує ухвалення пакету законів, які є передумовою старту переговорного процесу. Сьогодні Парламент розглядає урядові законопроєкти про посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро, про розширення повноважень НАЗК, про самостійність на незалежність САП", — додав Шмигаль.

Очільник уряду зауважив, що наразі у Верховній Раді ухвалюються додаткові євроінтеграційні закони, а саме:

про вдосконалення механізмів міжтериторіального і транскордонного співробітництва,

про створення системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найголовнішим аспектом на шляху України до Європейського союзу є виконання усіх рекомендацій. Він також висловився щодо ймовірного перешкоджання Угорщини вступу України в ЄС.