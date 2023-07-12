Ермак рассказал о важной победе Украины на пути в НАТО

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что саммит НАТО в Вильнюсе непростой, но успешный. Он рассказал о важной победе Украины на пути к НАТО — мощным оборонным договоренностям и согласованной странами G7 Совместной декларации поддержки страны.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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Совместная декларация поддержки Украины, согласованная G7

"Имеем мощные оборонные договоренности и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки Украины. Она является важным шагом к заключению системы двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами по гарантиям безопасности для нашего государства", — рассказал Ермак.

По его словам, согласованная декларация — это результат, которому предшествовала многомесячная ежедневная работа на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.

Ермак считает этот результат важной победой Украины на пути членства в НАТО.

Декларация учитывает потребности Украины и возможности союзников. Ее не согласовали бы без огромной работы и фундаментальной подготовки командами союзников.

"Напомню, что в сентябре прошлого года, международная группа, которую вместе со мной возглавляет бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выполняя задачу Президента Владимира Зеленского, подготовила документ с предложениями гарантий — Kyiv Security Compact. Сегодня они вошли в согласованную партнерами из G7 Совместную декларацию, за что мы отдельно благодарны союзникам", — сообщил Ермак.

По его словам, декларация — это рамочный общий документ. Следующим шагом будет заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, которые объединены рамками многостороннего взаимодействия.

Ключевым тезисом этой декларации является то, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона.

Гарантии безопасности для Украины

Ермак рассказал, что они включают следующие компоненты:

Меры по помощи Украине в защите себя и предотвращения новой агрессии, в частности поставки оружия, поддержку в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в сфере разведки и кибербезопасности. К тому же страны-гаранты будут помогать повысить стабильность украинской экономики и энергетики, а также оказывать помощь;

меры на случай новой агрессии, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки;

поддержка в привлечении РФ к ответственности за злость и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и повышение её расходов на войну.

"Важный пункт гарантий — дальнейшая поддержка демократического развития Украины. Этот документ открыт и дает возможность другим странам не из числа G7 присоединиться к гарантиям безопасности. Декларация — первый документ, который символизирует наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности", — отметил Ермак.

По его словам, важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году Украина победила в войне и подписала гарантии безопасности. Они будут действовать до момента вступления в Альянс.

Саммит НАТО. Фото: t.me/ermaka2022

Пост Ермака. Фото: скриншот

Пост Ермака. Фото: скриншот

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, это будет опасно для всей Европы.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.

Добавим, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается в Плане действий по членству в НАТО. Он поблагодарил за такое признание на саммите в Вильнюсе.