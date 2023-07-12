Єрмак розповів про важливу перемогу України на шляху до НАТО

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що саміт НАТО у Вільнюсі непростий, але успішний. Він розповів про важливу перемогу України на шляху до НАТО — потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки країни.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Спільна декларація підтримки України, яка погоджена G7

"Маємо потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави", — розповів Єрмак.

За його словами, погоджена декларація — це результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

Єрмак вважає цей результат важливою перемогою України на шляху до членства в НАТО.

Декларація враховує як потреби України, так і можливості союзників. Її б не узгодили без величезної роботи та фундаментальної підготовки командами союзників.

"Нагадаю, що у вересні минулого року, міжнародна група, яку разом зі мною очолює колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, виконуючи задачу Президента Володимира Зеленського, підготувала документ з пропозиціями гарантій — Kyiv Security Compact. Сьогодні вони увійшли в погоджену партнерами з G7 Спільну декларацію, за що ми окремо вдячні союзникам", — повідомив Єрмак.

За його словами, декларація — це рамковий загальний документ. Наступним кроком буде укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, які об'єднані рамками багатосторонньої взаємодії.

Ключовою тезою цієї декларації є те, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону.

Гарантії безпеки для України

Єрмак розповів, що вони включають такі компоненти:

Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. До того ж країни-гаранти будуть допомагати підвищити стабільність української економіки та енергетики, а також надаватимуть допомогу;

заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни;

підтримка у притягненні РФ до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання Росії та збільшення її витрат на війну.

"Важливий пункт гарантій — подальша підтримка демократичного розвитку України. Цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Декларація — перший документ, який символізує наявність "парасольки" у вигляді гарантій безпеки", — зазначив Єрмак.

За його словами, важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року Україна перемогла у війні та підписала гарантії безпеки. Вони будуть діяти до моменту вступу в Альянс.

Саміт НАТО. Фото: t.me/ermaka2022

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили гарантії безпеки. В Альянсі заявили, що якщо війну виграє президент РФ Володимир Путін, то це буде небезпечно для всієї Європи.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.

Додамо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не потребує Плану дій щодо членства в НАТО. Він подякував за таке визнання на саміті у Вільнюсі.