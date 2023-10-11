"Я не могу убежать": Зеленский очертил позицию относительно второго президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, пойдет ли на второй срок. Он подчеркнул, что не может сбежать.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Digi24.

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Глава государства говорит, что не пойдет на второй срок после окончания войны, однако, если выборы состоятся во время полномасштабного вторжения РФ, то будет баллотироваться.

"Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны", — подчеркнул Зеленский.

Он не назвал точный срок окончания войны, но отметил, что сейчас Украина находится на последней стадии.

"Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", — добавил Президент Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бельгию. Там он будет говорить о потребности в истребителях F-16.

Также мы писали, что украинский Президент Владимир Зеленский французскому телеканалу рассказал о возможном развитии войны в Украине и важности поддержки ее международных союзников.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Это он сделал во время своего официального визита в Бухарест.