Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Румунії: про що говорили arrow

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Румунії: про що говорили

10 жовтня 2023 20:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Румунії: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський та голова уряду Румунії Марчел Чолаку. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Це він зробив під час свого офіційного візиту до Бухаресту.

Про це пише пресслужба Офісу Президента України.

Читайте також:

Підтримка Румунії

Зазначається, що Зеленський подякував уряду Румунії за велику допомогу для нашої держави від початку повномасштабної війни РФ.

Питання оборони та транзиту агропродукції

Також глава держави та очільник румунського уряду обговорили оборонну підтримку України та посилення двосторонньої співпраці щодо Оборонно-промислового комплексу.

Своєю чергою Зеленський відзначив, що країни роблять великий внесок до глобальної продовольчої безпеки.

"Важливо, щоб домовленості щодо подвоєння транзиту української агропродукції територією Румунії були реалізовані. Дякую уряду Румунії за вагому практичну допомогу нашій державі!", — наголосив лідер України. 

Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Румунії. Зокрема, глава держави провів переговори з румунським лідером Клаусом Йоганнісом. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Стало відомо, чи будуть відновлювати Бахмут і за які гроші, — заява Шуляк

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз