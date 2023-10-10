Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Румунії: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та голова уряду Румунії Марчел Чолаку. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Це він зробив під час свого офіційного візиту до Бухаресту.

Про це пише пресслужба Офісу Президента України.

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Підтримка Румунії

Зазначається, що Зеленський подякував уряду Румунії за велику допомогу для нашої держави від початку повномасштабної війни РФ.

Питання оборони та транзиту агропродукції

Також глава держави та очільник румунського уряду обговорили оборонну підтримку України та посилення двосторонньої співпраці щодо Оборонно-промислового комплексу.

Своєю чергою Зеленський відзначив, що країни роблять великий внесок до глобальної продовольчої безпеки.

"Важливо, щоб домовленості щодо подвоєння транзиту української агропродукції територією Румунії були реалізовані. Дякую уряду Румунії за вагому практичну допомогу нашій державі!", — наголосив лідер України.

Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Румунії. Зокрема, глава держави провів переговори з румунським лідером Клаусом Йоганнісом.